جرير السعودية تقرر توزيع 336 مليون ريال عن الربع الثالث 2025

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن تكبدت خسائر على مدار خمس جلسات متوالية بعد أن سجل المعدن مستوىً قياسيًا أواخر الشهر الماضي، إذ أدت عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه السلع الأساسية.



وأظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن (LME) أن خمسة من أصل ستة معادن أساسية سجلت خسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة، في حين يُعدّ تسلسل خسائر النحاس الأطول منذ يوليو الماضي.



وكان النحاس قد قفز إلى أعلى مستوياته الأسبوع الماضي بدعم من التفاؤل بشأن صفقة تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مخاوف تتعلق بالإمدادات.



لكن معنويات المستثمرين بدأت تتراجع وسط حالة من الضبابية بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة، إضافةً إلى غموض التوقعات حول مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية، ما ساهم أيضًا في ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي زاد الضغط على السلع المقومة به.



وتراجع سعر النحاس بنسبة 0.4% إلى 10,625 دولارًا للطن بحلول الساعة 10:07 صباحًا بتوقيت شنغهاي، منخفضًا بنحو 5% عن ذروته القياسية البالغة 11,200 دولار في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي.



كما انخفض الألمنيوم بنسبة 0.4%، والزنك بنسبة 0.5%، في حين تراجعت عقود خام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 4.95 دولار للرطل.