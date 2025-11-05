الخرطوم .. تحذير أصحاب المنازل من التستر على الأجانب المخالفين

وجهت لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين غير المقننين نداءً عاجلًا إلى أصحاب المنازل، بضرورة التبليغ الفوري عن جميع الأجانب الذين يعملون أو يقيمون في تلك المنازل، وذلك عبر أقرب مركز شرطة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدم التبليغ يُعد تسترا على جريمة، ويعرّض صاحب المنزل للمساءلة القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع رقم (13) للجنة، الذي عُقد اليوم الأربعاء ، حيث ناقشت اللجنة ظاهرة المتسولين القادمين من دول الجوار، والذين باتوا يشكلون تهديدًا أمنيًا.

وقد تم استعراض خطة العمل للتعامل مع هذا التهديد، مع التأكيد على تطبيق القوانين المنظمة للهجرة ومحاكمة المخالفين دون استثناء لأي جهة أو جنسية.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، قال العميد سامي الضي بشارة، الرئيس المناوب للجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين، إن اللجنة اتخذت عدة قرارات بشأن العمالة المنزلية من الأجانب الذين لا يحملون تصاريح عمل رسمية، ودخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضح أن اللجنة نسّقت مع شرطة ولاية الخرطوم لاستلام أي أجانب يتم التبليغ عنهم أو يتقدمون بأنفسهم إلى أقسام الشرطة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأجانب لترحيلهم وإبعادهم فورًا.

وأضاف بشارة أن اللجنة تؤكد جديتها في التعامل مع ملف الوجود الأجنبي باعتباره تحديًا أمنيًا، مشددًا على أن أعمال اللجنة تستند إلى القانون الدولي والمصالح الوطنية، وتنفيذًا للقوانين المنظمة لعمل الأجانب في السودان. وأكد أن الإجراءات لا تستثني أحدًا، ولا تركز على رعايا دولة بعينها.

وتابع بالقول نؤكد على جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية، مشددًا على أن اللجنة ستُنهي مهامها قبل نهاية العام الجاري.

سونا