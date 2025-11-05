بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم “فاطمة إبراهيم”

كشفت صفحات فنية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن وجود أكثر من فنانة سودانية, تحمل اسم “فاطمة إبراهيم”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اسم فاطمة إبراهيم, جمع بين ثلاث مطربات شهيرة, أبرزهم المطربة المعروفة والشهيرة سميرة دنيا. وكانت سميرة دنيا, المولودة في الديوم الشرقية, قد كشفت عن اسمها الحقيقي في أكثر من لقاء, وأكدت أن اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم, وأن اسم سميرة دنيا ما هو إلا لقب أطلقه عليها أحد أصدقائها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المفاجأة كانت حاضرة بالنسبة للجمهور بعد معرفة الإسم الحقيقي للفنانة الضجة مروة الدولية. الدولية أو كما يلقبها جمهورها باسم الدولة, إسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم, وكذلك الفنانة توتة, الملقبة باسم منطقتها “توتة عيد حسين”, تجتمع مع سميرة دنيا, والدولية, في اسم فاطمة إبراهيم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

