جماهير الملاكمة على موعد مع نزالات The Ring IV بمشاركة نخبة من النجوم

تقترب العاصمة الرياض من احتضان الحدث العالمي المرتقبThe Ring IV، الذي يُقام يوم السبت 22 نوفمبر في ANB” أرينا”، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الملاكمة في العالم، في ليلة تشهد أربع مواجهات على ألقاب كبرى، فيما تنطلق فعاليات أسبوع الملاكمة في 18 نوفمبر لتسبق الحدث بسلسلة لقاءات وفعاليات جماهيرية مع الأبطال المشاركين.

ويتصدر النزال الرئيسي كل من ديفيد بنفيديز وأنتوني يارد على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن خفيف الثقيل، حيث يدخل بنفيديز الحلبة بسجل مثالي من 30 انتصارًا دون أي خسارة، منها 24 بالضربة القاضية، في أول دفاع له عن اللقب، بينما يملك يارد 27 فوزًا (24 منها بالضربة القاضية) مقابل 3 خسائر، ويطمح إلى خطف الحزام العالمي في مواجهة منتظرة تجمع القوة والخبرة.

كما يشهد الحدث نزالًا مثيرًا بين ديفين هاني وبرايان نورمان جونيور على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في وزن الوسط، إذ يدخل هاني النزال بسجل 32 فوزًا دون خسارة، منها 15 بالضربة القاضية، مقابل نورمان الذي يملك 28 فوزًا دون هزيمة، 22 منها بالضربة القاضية.

وفي وزن السوبر بانتام، يلتقي جيسي رودريغيز مع فرناندو مارتينيز على لقب The Ring، حيث يمتلك رودريغيز 21 فوزًا دون خسارة (14 بالضربة القاضية)، بينما يدخل مارتينيز النزال بسجل 18 انتصارًا دون هزيمة (9 بالضربة القاضية).

كما يتواجه عبدالله ماسون وسام نوكس على لقب منظمة WBO في وزن الخفيف، حيث يملك ماسون 19 فوزًا (17 بالضربة القاضية) دون خسارة، فيما يدخل نوكس النزال بـ 17 فوزًا (15 بالضربة القاضية) دون هزيمة.

وتتضمن الأمسية كذلك خمس نزالات تمهيدية تسبق المواجهات الكبرى، يشارك فيها عدد من أبرز المواهب الصاعدة في عالم الملاكمة، حيث يلتقي خوان كارلوس غيريتو مع باركر سسوانيانا في وزن البانتام، ويواجه خوليو بوراس رويز نظيره بيوس مبيندا في نزال وزن السوبر متوسط، فيما يخوض سلطان المحمد مواجهة أمام أوميـش تشافان في وزن الخفيف، يليها نزال محمد العقل ضد جيامينغ لي في وزن السوبر فيذر، قبل أن يلتقي فيتو مييلنيكي جونيور مع صامويل نومواه في نزال وزن المتوسط.

ويمكن للجماهير الاستمتاع بالأمسية والنزالات الحماسية من خلال حجز تذاكر الحضور عبر الرابط: https://webook.com/ar/events/night-of-champions-boxing-22-nov-rs26-tickets-127653