اختيار صادم من مجلة “بيبول”… من هو “أكثر الرجال جاذبيّة” هذا العام؟

إختارت مجلّة People الممثّل البريطانيّ جوناثان بيلي كـ “أكثر الرّجال جاذبيّة في العالم لعام ٢٠٢٥”، ليتصدّر غلاف عددها السّنويّ الشّهير، وينضمّ إلى قائمة تضمّ أسماء لامعة مثل باتريك ديمبسي، جون ليجند، تشانينغ تاتوم، رايان رينولدز، دواين جونسون “ذا روك”، دينزل واشنطن، ديفيد بيكهام وماثيو ماكونهي.

الاختيار الّذي جاء بمناسبة الذّكرى الأربعين للمجلّة، حظي باهتمامٍ عالميّ، إذ أعاد تسليط الضّوء على الممثّل البريطانيّ المولود عام ١٩٨٨، المعروف بأدواره في أفلامه الأخيرة مثل “Wicked” و “Wicked: For Good” و “Jurassic World: Rebirth” ، إلى جانب أعماله الشّهيرة في التّلفزيون مثل “Bridgerton” ومسلسلات بريطانيّة أخرى، وحتّى مشاركاته الصّوتية في ألعاب الفيديو.

وفي تصريحٍ لمجلّة People، عبّر بيلي عن امتنانه قائلًا: “إنّه لشرف كبير، وأشعر بإطراءٍ لا يُصدَّق… وبصراحة، الأمر سخيف قليلاً! كان السّر محفوظًا، وأنا متحمّس لأن يكتشفه أصدقائي وعائلتي. الوحيد الّذي كان يعرف هو كلبي بنسون!”

وأضاف مازحًا خلال ظهوره في برنامج جيمي فالون: “إّنه شرف كبير، وآمل أن أُعامَل بطريقة مختلفة من الآن فصاعدًا!”

بعد هذا التّتويج العالميّ، بدأ الجمهور يتساءل عن قيمة ثروة جوناثان بيلي. ووفقًا لتقرير موقع Reality Tea، تُقدَّر ثروته بحوالي ١.٩ مليون دولار أميركي حتى عام ٢٠٢٥ — رقم يُعدّ متواضعًا مقارنةً بنجوم هوليوود الكبار، لكنّه يمثل إنجازًا مهمًّا لممثّلٍ ما تزال مسيرته في تصاعد مستمرّ.

وُلد بيلي ونشأ في أوكسفوردشاير – إنجلترّا، وبدأ التّمثيل في سنّ الطّفولة من خلال عروضٍ مسرحيّة، قبل أن يحصل على أدوارٍ في دراما بريطانيّة مثل Broadchurch وDoctor Who. غير أن انطلاقته الحقيقيّة جاءت عبر مسلسل Bridgerton من إنتاج نتفليكس، إذ مثّل شخصيّة اللورد أنتوني بريدجرتون المعقّدة، وهو الدّور الّذي فتح له أبواب العالميّة وقاده إلى بطولاتٍ سينمائيّة كبيرة مثل Wicked.

ووفقًا للتّقارير، حصل بيلي على ٤٥٠ ألف دولار عن دوره في Wicked، وهو أوّل أجرٍ كبير له في هوليوود، هذا ما عزّز مكانته كممثّل موهوب وصاعد في الصفّ الأوّل.

رغم أنّ ثروته لا تزال أقلّ من بعض زملائه في هوليوود، فإن تنوّع مصادر دخله يبرز طموحه وتوسّعه المستمرّ:

الأعمال التّلفزيونيّة: يُعتقد أنّ أجره في Bridgerton يتراوح بين خمسين ومئة ألف دولار عن كلّ حلقة.

الأفلام: Wicked يُعدّ أضخم أعماله السّينمائيّة من حيث الأجر، بقيمة تقارب ٤٥٠ ألف دولار.

المسرح: يواصل بيلي حضوره في ويست إند في لندن، رغم أنّ العائد المادّي أقلّ مقارنةً بالأعمال التّلفزيونيّة.

العلامات التّجاريّة: جاذبيّته المتزايدة جعلته هدفًا للعديد من التّعاونات في مجالات الموضة ونمط الحياة، وإن لم تُعلن تفاصيل قيمتها بعد.

اللقب الذي يفتح الأبواب:

يشير الخبراء إلى أنّ حصول بيلي على لقب “Sexiest Man Alive” سيُحدث نقلة نوعيّة في مسيرته. تقول المحللة الإعلامية كلير دونوفان:

“مثل هذا اللقب لا يغيّر فقط نظرة الجمهور للفنّان، بل يزيد من قيمته في السّوق أيضًا. فعندما يصبح الممثّل اسمًا مألوفًا في كل بيت، تتضاعف قيمته — سواء على الشّاشة أم في عالم الإعلانات.”

بعيدًا عن التّمثيل، يُقال إنّ بيلي بدأ يستكشف مجالات جديدة في الإنتاج والكتابة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر دخله وتعزيز سيطرته الإبداعيّة على مشاريعه القادمة.

وبين موهبته، وجاذبيّته، وتواضعه اللافت، يبدو أنّ جوناثان بيلي يسير بخطًى ثابتة نحو أن يصبح أحد أبرز الوجوه البريطانيّة على السّاحة العالميّة — ليس فقط كـ “أكثر الرّجال جاذبيّة في العالم”، بل كأحد النجوم الّتي تجمع بين الموهبة، الذّكاء، والصّدق الفنّيّ.