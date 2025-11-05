تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-11-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب في نطاق محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن في مقابل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

