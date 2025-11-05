ترأس حسام بن سعود اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمهرجان “شتاء الباحة 1447هـ”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في قاعة الاجتماعات بالإمارة.. اجتماع لجنة الإشراف العليا لمهرجان “شتاء الباحة 1447هـ”

عُقد اليوم اجتماعٌ للجنة الإشراف العليا لمهرجان وفعاليات “شتاء الباحة 1447هـ” برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر التجهيزات والاستعدادات لانطلاق موسم شتاء الباحة وهويته البصرية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من تجهيزات للمواقع والمتنزهات في مختلف محافظات المنطقة. كما تم مناقشة خطط الجهات المشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج المصاحبة التي تعكس الهوية السياحية للمنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة على استمرارية العمل لاستكمال استعدادات موسم “شتاء الباحة 1447هـ” بهدف جعله موسمًا نوعيًّا ومتنوعًا في برامجه وفعالياته. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود في جميع المحافظات لاستقبال الزوار، خاصة في القطاع التهامي الذي سيشهد فعاليات نوعية تواكب تطلعات الأهالي والزوار.

ووجّه سموه برفع مستوى جودة الخدمات وتهيئة المتنزهات والحدائق والمواقع التراثية، بالإضافة إلى تمكين الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، من أجل تعزيز الجذب السياحي والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.