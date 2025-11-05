ويللي وو: شركة Strategy لن تضطر لتصفية ممتلكاتها من البيتكوين في السوق الهابطة المقبلة

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - يرى محلل البيتكوين الشهير ويللي وو أن شركة Strategy التابعة لميكروستراتيجي (MSTR) لن تضطر لبيع جزء من مخزونها الضخم من البيتكوين (BTC) لتغطية ديونها في حال حدوث تراجع كبير جديد في سوق العملات المشفرة.

وقال وو في منشور على منصة X يوم الأربعاء:

“تصفية MSTR في السوق الهابطة المقبلة؟ أشك في ذلك.”

وأوضح أن ديون Strategy تتكون أساسًا من سندات قابلة للتحويل، وأن الشركة ستقوم بتسوية هذه السندات عند استحقاقها إما نقدًا أو بأسهم عادية أو بمزيج من الاثنين، وفقًا لاختيارها.

ديون Strategy آمنة من التصفية في الدورة الهابطة المقبلة

تبلغ ديون الشركة حوالي 1.01 مليار دولار تُستحق في 15 سبتمبر 2027. وأشار وو إلى أنه لتجنب الحاجة إلى بيع البيتكوين لسداد الدين، يجب أن يتداول سهم الشركة فوق 183.19 دولارًا.

وهذا السعر يعادل تقريبًا سعر بيتكوين يبلغ حوالي 91,502 دولارًا، على افتراض قيمة صافية مضاعفة (mNAV) تبلغ 1، بحسب تحليله.

المصدر: Willy Woo

وأضاف المحلل المعروف باسم The Bitcoin Therapist أن أداء البيتكوين “يجب أن يكون كارثيًا” في الدورة الهابطة المقبلة حتى تُجبر Strategy على بيع أي من عملاتها الرقمية.

وقال:

“يجب أن نشهد سوقًا هابطة طويلة ومستمرة بشكل غير مسبوق لنرى تصفية جزئية لـStrategy.”

تمتلك الشركة حاليًا حوالي 641,205 بيتكوين أي ما يعادل نحو 64 مليار دولار وقت النشر، وفق بيانات Saylor Tracker.

أغلق سهم الشركة جلسة تداول الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، منخفضًا بنسبة 6.7% إلى 246.99 دولارًا، بينما يتداول البيتكوين عند 101,377 دولارًا منخفضًا بنسبة 9.92% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

احتمال التصفية الجزئية قائم في 2028

ورغم ثقته بعدم وقوع تصفية في السوق الهابطة المقبلة، حذر وو من احتمال حدوث تصفية جزئية إذا فشل البيتكوين في الارتفاع بالسرعة الكافية خلال السوق الصاعدة المتوقعة في عام 2028.

وقال وو:

“من المفارقات، هناك احتمال لتصفية جزئية إذا لم ترتفع قيمة البيتكوين بسرعة كافية في السوق الصاعدة المفترضة لعام 2028.”

وقد توقع بعض التنفيذيين البارزين، مثل كاثي وود (الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest) وبراين أرمسترونغ (الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase)، أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2030.