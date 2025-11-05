البيتكوين تُظهر علامات إنهاك وسط تشكك المحللين في بلوغ مستوى 125 ألف دولار في عام 2025

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - يبدو أن سعر البيتكوين يفقد زخمه تدريجيًا، ما يشير إلى أن التوقعات الأكثر تفاؤلًا لنهاية عام 2025 قد لا تتحقق هذا العام. ومع ذلك، لا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كانت العملة ستستعيد قوتها في عام 2026.

قال هوستن مورغان، محلل في منصة ShapeShift، في تصريحات اطلعت عليها كوينتيليغراف: “لا نتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 125 ألف دولار أمريكي في عام 2025”، مشيرًا إلى أن هذا الهدف أدنى بقليل من أعلى مستوى قياسي حققته العملة في 4 أكتوبر، والذي تجاوز 126 ألف دولار.

وأضاف مورغان أن البيتكوين تحتاج إلى “الانفصال عن ارتباطها الحالي بإعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” قبل أن تبدأ موجة صعود جديدة.

جاء ذلك في وقت اشتدت فيه عمليات البيع يوم الثلاثاء، حيث هبطت العملة فجأة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 100,800 دولار. وقال محللو Bitfinex إن “عمليات التوزيع المستمرة من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل تواصل الضغط الهيكلي على السوق.”

محللو السوق يشيرون إلى “علامات إنهاك واسعة النطاق”

أوضح محللو Bitfinex أن “هذا التدفق المستمر من عمليات البيع يتماشى مع علامات الإنهاك الواضحة عبر السوق، إذ يواصل حاملو المدى الطويل تصريف ممتلكاتهم وسط تراجع الطلب.”

وحذروا من أنه إذا لم يتعافَ سعر البيتكوين بسرعة إلى المستويات الأخيرة فوق 116 ألف دولار، فقد تواجه العملة مزيدًا من التراجع مع اقتراب نهاية العام.

انخفضت البيتكوين بنسبة 10.01% خلال الأيام السبعة الماضية، وفق بيانات CoinMarketCap.

وأضاف المحللون: “ما لم يتعاف السعر بشكل حاسم فوق هذا النطاق، فإن مرور الوقت سيصبح عائقًا متزايدًا أمام الثيران، إذ يؤدي الركود الطويل عادة إلى تآكل المعنويات وزيادة خطر البيع القسري.”

كما هبط مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات المشفرة إلى 21 نقطة من أصل 100 يوم الثلاثاء، أي إلى منطقة “الخوف الشديد”، ما يعكس حالة التشاؤم السائدة.

توقعات صعودية سابقة تصل إلى 250 ألف دولار

يأتي هذا التراجع في معنويات السوق بعد أسابيع قليلة فقط من توقعات مفرطة في التفاؤل، حيث قال كبار الداعمين للبيتكوين إن سعرها قد يصل إلى 250 ألف دولار قبل نهاية العام.

في حلقة من بودكاست Bankless في أوائل أكتوبر، أكد كل من توم لي، رئيس BitMine، وآرثر هايز، الشريك المؤسس لشركة BitMEX، أنهما ما زالا واثقين من أن سعر البيتكوين يمكن أن يتراوح بين 200 و250 ألف دولار بنهاية العام وهو توقع تمسكوا به طوال 2025.

إلا أن مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، قال إن “الكواكب يجب أن تصطف في خط واحد تقريبًا” حتى تصل العملة إلى هذا المستوى قبل نهاية العام.

توقعات متباينة لعام 2026

ما زال المحللون مختلفين حول مستقبل البيتكوين في عام 2026. ففي يوليو، توقّع مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، أن يكون عام 2026 “عامًا صعوديًا” للبيتكوين.

لكن في المقابل، كتب المحلل المالي أندرو لوكيناوث على منصة X يوم الثلاثاء أن “عام 2026 سيكون على الأرجح عامًا هبوطيًا، شبيهًا بالسنوات المتوسطة السابقة في الدورات الانتخابية.”

وفي وقت سابق، رجّح المتداول المخضرم بيتر برانت أن البيتكوين قد تتراجع إلى مستويات منخفضة تصل إلى 60 ألف دولار في حال دخول سوق هابطة جديدة.