الصين تدين الأعمال التي الحقت اضرارا بالمدنيين

اعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن إدانة الصين للاعمال التي ألحقت أضرارا بالمدنيين، و دعت الي ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ومنع القتال في السودان في أقرب وقت ممكن .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الاعتيادي الاثنين، إن الجانب الصيني يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويدين الأعمال التي ألحقت أضرارا بالمدنيين.
واشارت الي اهمية تخفيف الأزمة الإنسانية، واستئناف العملية السياسية، واستعادة السلام والاستقرار، وتحقيق إعادة الإعمار والتنمية .
يذكر ان مليشيا الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المواطنيين فى كل من مدينتي الفاشر وبارا .
سونا
