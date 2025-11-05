أنس جابر: أنا وزيرة السعادة؟ لا.. الاكتئاب يحاصرني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بينما نراقب باهتمام بالغ ما يحدث في عالم الرياضة الاحترافية، ومباريات كرة القدم وبطولات التنس وغيرها، علينا إدارك الحقيقة التي تقول إننا نرى الصورة من الخارج، نرى لحظات فرحة واحتفال الأبطال بالتتويج بلقب عالمي.

وفي بعض الأحيان نتسابق لمعرفة ترتيب هؤلاء النجوم في قوائم المال والثروة، وكم حصدوا من ملايين الدولارت، لنصل إلى يقين أنهم يعانقون السعادة طوال الوقت، فهم يتمتعون بالشهرة ولديهم المال ويحققون النجاح، إلا أن الأمور من الداخل لا تبدو بهذا البريق.

فقد كشفت نجمة التنس التونسية العالمية، أنس جابر أنها عانت من الاكتئاب بسبب اكتظاظ جدول مبارياتها في بطولات التنس العالمية، مما وضعها في مواجهة الكثير من الضغوط النفسية والجسدية، فالرياضة والمنافسة في المستويات الاحترافية لا ترحم.

وكانت النجمة التونسية قد أعلنت الصيف الماضي، أنها ستتوقف مؤقتا من أجل الراحة للتعافي واستعادة الشغف.

وفي أول ظهور لها منذ انسحابها من بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، قالت جابر لقناة "سكاي سبورت"، الثلاثاء، إن جدول المباريات متكدس، مرهق جدا، داعية إلى مراجعة برمجة البطولات العالمية.

وأضافت: "عانيت كثيرا عقليا أكثر من الجسدي، كان جسدي يصرخ طالبا المساعدة لفترة طويلة ولم أستمع له".

وأكملت: "أعتقد أنني كنت أعاني من الاكتئاب دون أن أعلم، الناس يطلقون علي لقب وزيرة السعادة، لم أعد وزيرة السعادة، كنت حزينة جدا لفترة طويلة".

ولم تحدد جابر موعدا لعودتها إلى المنافسات، وأوضحت: "سأعود عندما أشعر بذلك، عندما أكون سعيدة مرة أخرى".

وأكملت: "أعتقد أنه حان الوقت للتحدث والمطالبة بالتغيير، أشعر أنهم يروننا كروبوتات وليس كبشر، على الملعب فقط اللعب واللعب".

وتعرضت جابر لسلسلة من الانتكاسات على مدار الأشهر الأخيرة بعد خروجها من دورة برلين من دور الثمانية، ثم بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" منذ الدور الأول، وكذلك بطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) بداعي الإصابة.

وتأخر تصنيف جابر للمرتبة الـ71 عالميا بعد أن أدركت أفضل ترتيب لها في المركز الثاني عام 2022، لكنها شكت في وقت سابق من حالة إجهاد عضلي.