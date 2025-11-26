الاقتصاد

سعر الفضة محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-11-2025 1/2
  • سعر الفضة محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 02:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، لينجح الزوج بتحركاته الأخيرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا