سعر الفضة محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-11-2025

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، لينجح الزوج بتحركاته الأخيرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة.