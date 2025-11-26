- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-26 02:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تحركاته المبكرة بجني أرباحه السابقة، بالإضافة لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليمنحه مساحة أكبر لتحقيق مكاسب زيادة في الفترة القادمة، خاصة وأنه يستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3215، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه.