سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر خط ميل فرعي صاعد – توقعات اليوم – 26-11-2025

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من التخلص من تشبعه الشرائي بشكل تدريجي، كما يستفيد البتكوين من اختراقه السابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أعطى دفعة فنية إضافية تدعم استمرار تحركاته الإيجابية.

ويحاول السعر من خلال هذا الارتفاع الأخير التخلص من الضغط السلبي الناتج عن بقائه فترة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يمهّد الطريق أمامه للإعلان عن تعافٍ واضح على المدى القريب، في حال نجح في الثبات أعلى هذا المتوسط ومواصلة اكتساب زخم إيجابي داعم للمسار الصاعد قصير الأجل.