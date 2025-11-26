الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 02:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) باللون الأخضر خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، وليصل إلى مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.5690، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

