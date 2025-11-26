سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حادة – توقعات اليوم – 26-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وليؤكد على كسر مستوى الدعم المحوري 156.25، ليتخطى بدوره دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، وليتخطى أيضاً خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في خطوة مهمة لتأكيد عزم الزوج على مواصلة الهبوط التصحيحي في الفترة القادمة.