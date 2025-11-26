سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 26-11-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يعرضه للضغط السلبي على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يظل الزوج يستفيد من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يشكل مانعاً من تحوله للاتجاه الهابط بشكل كامل في الفترة القادمة.