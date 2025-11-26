شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، مع وجود ضغط ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليهاجم بذلك مستوى المقاومة المهم 2,950$، ولكن في المقابل مما سبق يظل السعر تحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.