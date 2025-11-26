الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 26-11-2025

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 26-11-2025

أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 03:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، مع وجود ضغط ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليهاجم بذلك مستوى المقاومة المهم 2,950$، ولكن في المقابل مما سبق يظل السعر تحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

