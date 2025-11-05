الشبح الدائم للإصابات يهدد موسم باريس سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس : لا يزال شبح الإصابات يُخيّم على باريس سان جرمان الفرنسي عقب خسارته مجددا خدمات عنصرين أساسيين في تشكيلته خلال مواجهته أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (1 2) هما جناحه الدولي عثمان ديمبيليه ومدافعه المغربي أشرف حكيمي، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما لم يسلم باقي لاعبي الفريق من الإرهاق أيضا.

لم يعد باريس سان جرمان الذي لم يعان كثيرا الموسم الماضي من المشاكل البدنية، قادرا على تحمل العدد المتزايد لقائمة مصابيه.

بعد أن خاض مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ بتشكيلة شبه مكتملة، باستثناء جناحه الدولي الآخر ديزيريه دويه المصاب، بات النادي الباريسي يحبس أنفاسه الآن بشأن نجم الكرة الذهبية لعام 2025 والظهير الدولي المغربي.

وبعد إصابة دويه في الفخذ خلال مباراة ضد لوريان الأربعاء الماضي في الدوري الفرنسي (1 1)، فضّل المدرب الإسباني لويس إنريكي التركيز على "استعادة" معظم لاعبيه مؤخرًا، لكنه لم يتمكن مساء الثلاثاء سوى من تسجيل المزيد من الأضرار.

كم تبدو بعيدة تلك الابتسامة التي ارتسمت على محيا ديمبيليه في مسرح شاتليه خلال حفل الكرة الذهبية في 22 أيلول/سبتمبر. ففي مواجهة بايرن على ملعب بارك دي برانس، كان وجهه عابسًا. ولم يكن السبب هدفه الملغى من حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، بل شعوره السيئ من الناحية البدنية.

أكد إنريكي أن خروج ديمبيليه من المباراة "لا علاقة له" بالإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن في أيلول/سبتمبر الماضي والتي أبعدت صاحب الرقم 10 لمدة شهر ونصف عن الملاعب، ويبدو أنها عاودته ضد نيس السبت الماضي في الدوري.

جهاز طبي مذعور

أما حكيمي الذي كان بمنأى حتى الآن عن المشاكل البدنية، فقد كان ضحية لسوء حظ: ليس بسبب إصابة ناجمة عن الإرهاق بعد موسم طويل، بل نتيجة تدخل عنيف من الخلف للجناح الدولي الكولومبي لبايرن ميونيخ لويس دياس الذي أصابه في كاحل قدمه اليسرى.

وصرخ حكيمي وذرف الدموع من شدة الآلام وخرج من الملعب بمساعدة جهاز طبي مذعور. وسيجري اللاعبان فحوصات من بينها تصوير بالرنين المغناطيسي للاعب المغربي، وفق ما أفاد به النادي مساء الثلاثاء لوكالة فرانس برس، من دون تحديد طبيعة الإصابتين.

ومن المتوقع أن يصدر باريس سان جرمان بيانًا طبيا الأربعاء.

وقال قائده الدولي البرازيلي ماركينيوس بأسف: "من الصعب جدًا خسارتهما، فهما مهمان بالنسبة لنا".

تسود حالة من القلق الشديد، لا سيما بشأن حكيمي الذي قدّم أداء مبهرا وثابتا على مدار العامين الماضيين.

ورغم أن صحhفية في وكالة فرانس برس رصدت القائد الثاني لنادي العاصمة وهو يبتسم خلف الكواليس بعد المباراة، وساقه اليمنى موضوعة في حذاء طبي، فإن المغرب يرتجف خوفا على قائده وأفضل لاعبيه مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية على أرضه في 21 كانون الأول/ديسمبر.

ابتعاده لأسابيع عدة سيُسلّط الضوء حتماً على غياب بديل حقيقي له في مركز الظهير الأيمن. وسيجد باريس سان جرمان الذي قرر عن وعي عدم التعاقد مع لاعبين في مركزه هذا الصيف، نفسه مضطرا مرة أخرى إلى التكيّف مع الوضع.

– خطأ إنريكي –

ورغم عدم وجود ظهير أيمن متخصص، تبرز خيارات عدة لتعويضه: فقد سبق لوارين زاير إيمري أن شغل هذا المركز مرات عدة، لكنه عاد في المباريات الأخيرة إلى مركزه الطبيعي في خط الوسط، وقد يؤدي إشراكه في مركز الظهير إلى فقدانه لتوازنه مجددا. كما يمكن للاعب الوسط الدولي البرتغالي جواو نيفيش أن يشغل هذا المركز أيضا، إلى جانب ماركينيوس.

ويملك أنريكي أيضا خيار اللاعب الواعد دافيد بولي، البالغ من العمر 16 عاما والذي يشغل مركز الظهير الأيمن.

وسيتعين انتظار رد فعل باريس سان جرمان في سوق الانتقالات الشتوية في الأسابيع المقبلة، وما إذا كان سيقرر أخيرا التعاقد مع ظهير أو مدافع قادر على اللعب في المحور وفي الرواق الأيمن، على غرار لوكاس هرنانديز في الجهة اليسرى.

من جهة أخرى، بدا باريس سان جرمان الثلاثاء منهكا، ومتجاوزا بدنيا وذهنيا أمام بايرن، الماكينة الهجومية التي حققت فوزها السادس عشر تواليا في مختلف المسابقات ومنذ بداية هذا الموسم، حتى بعد أن لعبت بنقص عددي لشوط كامل بعد طرد دياس مسجل ثنائية النادي البافاري.

وقال ماركينيوس الذي ارتكب خطأ قاتلا في الهدف الثاني للنادي البافاري "لدينا الكثير من اللاعبين غير جاهزين بنسبة 100%، وأنا من بينهم"، مشيرا الى العائدين من الإصابة مثل نيفيش والاسباني فابيان رويس، أو أولئك الذين تعرضوا لمشاكل متفاوتة مثل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا.

واعترف الأخيران مساء الثلاثاء بأن "الإرهاق بدأ يؤثر".