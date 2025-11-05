شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة تفتتح جناح "أرض السعودية" خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي WTM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للسياحة مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي "WTM 2025"، بافتتاح جناح "أرض السعودية"، خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري بحضور يضم 71 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، وذلك لترسيخ التعاون وتمهيد الطريق لشراكات استراتيجية جديدة تعزز نمو القطاع السياحي.

وقد جسد جناح "أرض السعودية" بوابة لاكتشاف أبرز وجهات السعودية السياحية: من العلا بتاريخها العريق، إلى الرياض بطابعها العصري، وجدة بإرثها الثقافي، وصولاً إلى البحر الأحمر بمنتجعاته الفاخرة. كما سلّط الجناح الضوء على جدول الفعاليات الاستثنائي لبرنامج شتاء السعودية هذا العام، والذي يضم سباق الفورمولا 1، ومهرجان ساوندستورم، وشتاء طنطورة، وبطولة السوبر الإيطالي والإسباني، وعروض WWE للمصارعة الحرة، ويشمل الجناح أيضاً المنطقة التفاعلية لفعاليات موسم الرياض.

كما استعرض الحملة الدولية بمشاركة النجم العالمي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، والتي عززت من مكانة السعودية كمركز عالمي للسياحة والرياضة والترفيه، هذا إضافة للإعلان عن افتتاح عدد من المشاريع السياحية الفاخرة بجزيرة شورى في البحر الأحمر، وإطلاق مدينة الألعاب "Six Flags" في القدية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والعروض الثقافية التي تجسد الهوية السياحية السعودية.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالله الحقباني، الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "نفخر في الهيئة السعودية للسياحة بتمثيل الوطن بمشاركتنا عبر جناح أرض السعودية في سوق السفر العالمي، وذلك بالتعاون مع 71 شريكاً من القطاعين العام والخاص، حيث نستعرض مسيرة النمو المتسارعة لقطاع السياحة في السعودية، بما يساهم في ترسيخ التعاون المستمر وتمهيد الطريق لشراكات استراتيجية واعدة، والدفع بالقطاع السياحي نحو مراحل جديدة من النجاح" وأضاف: "لقد شهد جدول الفعاليات الاستثنائي في العام الماضي أكثر من ألف فعالية، وسنعمل على زيادة هذا الزخم خلال العام الجاري بفضل وجهاتنا الفريدة، بدءاً من الرياض وجدة وصولاً إلى العلا والبحر الأحمر" واختتم: "مع استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الربط الجوي، ترسخ السعودية مكانتها كوجهة سياحية مستدامة تستقبل زوارها على مدار العام، ولذلك ندعو شركاء السفر العالميين للانضمام إلينا في تشكيل مستقبل السياحة، واغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة التي تقدمها السعودية".

وتأتي هذه المشاركة بعد عام استثنائي سجلت فيه السعودية أرقاماً قياسية، حيث استقبلت في عام 2024 ما يقارب 116 مليون زائر وحققت إنفاقاً سياحياً تجاوز 75 مليار دولار، وتؤكد هذه الأرقام على ريادة السعودية كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.