بعد تقليص مدة صلاحيتها.. السعودية تعلن تعليق تأشيرة العمرة على 3 جنسيات عربية ابتداءً من اليوم

كشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة الحج والعمرة السعودية تدرس قرار جديد يقضي بتعليق تأشيرة العمر على 3 جنسيات عربية، بهدف إعادة تقييم شركات ووكالات السفر فيها ومدى التزامهم باللوائح والاشتراطات التي تنظم إصدار تأشيرة العمرة، وأوضحت أن هذا القرار سيتم تطبيقه بالتزامن مع التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة مطلع الأسبوع الجاري ونصت على تقليص مدة سريان صلاحية تأشيرة العمرة من 90 يومًا إلى 30 يومًا.

السعودية تعلن تعليق تأشيرة العمرة على 3 جنسيات عربية ابتداءً من اليوم

رصدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدد من المخالفات على بعض شركات ووكالات السفر التي تقدم خدمات الحج والعمرة، وهو ما جعلها تدرس قرار تعليق تأشيرة العمرة على الدول التي تم رصد المخالفات فيها، وفقًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت الأخبار المتداولة أن القرار تعتزم الوزارة تطبيقه خلال الأيام المقبلة، يقضي بتعليق تأشيرة العمرة على 3 جنسيات عربية، هي الجنسية المصرية، والجنسية العراقية، والجنسية اللبنانية، وإعادة تقييم عمل شركات ووكالات السفر فيها، ومعالجة الاختلالات والمخالفات التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز المخالفات والاختلالات التي جرى رصدها خلال الفترة الماضية، محاولة تهريب ممنوعات عبر الحافلات الخاصة بنقل المعتمرين العراقيين، بالإضافة إلى تحايل بعض وكالات السفر المصرية واللبنانية على الضوابط والشروط الخاصة بإصدار تأشيرة العمرة لموسم 1447.

حقيقة تعليق تأشيرة العمرة على 3 جنسيات عربية

رغم التداول الواسع للأخبار التي تتحدث عن اعتزام وزارة الحج والعمرة تعليق تأشيرة العمرة على 3 جنسيات عربية، إلا أن الوزارة لم تعلق على ذلك بالنفي أو الإيجاب، وهو ما يجعل الخبر المتداول في خانة الشائعات حتى يتم تأكيده بشكل رسمي من قبل الوزارة ونشره في القنوات الرسمية.

ضوابط عمل شركات ووكالات السفر التي تقدم خدمات الحج والعمرة

وضعت السعودية مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل شركات ووكالات السفر التي تقدم خدمات الحج والعمرة وتصدر تأشيرات العمرة، أبرزها التزام الشركات ووكالات السفر باللوائح والإجراءات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة السعودية، والالتزام بالشروط الفنية لرحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل مركبة النقل عن 2020، وأن تكون صالحة فنيًا، بالإضافة إلى ضرورة استخدام المنصات الرسمية للتعاقدات والتأشيرات مثل منصة "نُسُك".

وتهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى الارتقاء بكفاءة تنظيم الرحلات وحماية المعتمرين من أي احتيال.

تقليص مدة سريان صلاحية تأشيرة العمرة

أجرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعديلات على تأشيرة العمرة، تتضمن تقليص مدة سريان صلاحية من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، بحيث يتم إلغاء التأشيرة بعد مضي مدة 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية.

التعديلات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، تأتي ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين، خصوصًا بعد إنتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولضمان عدم تكدس المعتمرين في وقتٍ واحد في المدينتين المقدستين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقتٍ سابق الأسبوع الماضي أن عدد تأشيرات العمرة التي تم إصدارها منذ بداية الموسم حالي تجاوزت 4 ملايين تأشيرة، وهو رقم كبير في وقتٍ قياسي وفترة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر منذ انطلاق الموسم مطلع شهر يونيو المنصرم.