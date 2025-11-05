سعر سهم الكيميائية (2230) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-11-2025

عاود سعر سهم شركة الإتصالات السعودية اس تي سي (7010) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص صعود سعر السهم على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المهمة 45.35 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد