سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحلق عالياً – توقعات اليوم – 05-11-2025

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى الارتكاز على مستوى الدعم الرئيسي والنفسي 100,000$، وهو المستوى الذي أشرنا إليه سابقاً كمستهدف سعري محتمل، يأتي هذا الهبوط تحت تأثير هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار تداول السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من ثبات هذا المسار السلبي، بالإضافة لتواصل الضغط الناتج عن البقاء دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار إشارات إيجابية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط، ما يشير إلى احتمالية حدوث محاولة لتخفيف الضغوط البيعية وتهدئة وتيرة الانخفاض على المدى القريب، دون أن يلغي ذلك حتى الآن سيطرة البائعين على المشهد الفني للسعر.

