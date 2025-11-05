سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-11-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 154.30، ليحاول الزوج البحث عن قاعد صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، كآخر فرصة لاكتساب هذا الزخم الإيجابي، خاصة ويساعده في ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

