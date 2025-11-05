سعر الدولار مقابل الفرنك يجني أرباحه – توقعات اليوم – 05-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الارتفاع بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.4075، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار هذا المسار الإيجابي، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

