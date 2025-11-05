بريتني سبيرز تنجو من الموت بأعجوبة… اقرأ التفاصيل

نجت الفنانة بريتني سبيرز بأعجوبة من الموت بعد أن شوهدت وهي تنحرف بشكل خطير فوق الخط الفاصل وتقوم باستدارة مفاجئة على طريق متعرّج أثناء عودتها إلى منزلها بعد سهرة في ثاوزند أوكس، كاليفورنيا. وبحسب موقع Page Six، فقد تم تصوير بريتني، وهي تلاحق السيارات عن قرب وتتجاوز إلى ممر الدراجات.

كانت بريتني عائدة من مطعم Red O، حيث لفت سلوكها الغريب الانتباه، إذ شوهدت تتجول داخل المكان وهي تمسك بيد امرأة أخرى، وتسقط الأكواب وتوقع بعض الأغراض.

لكن مدير المطعم العام أوليفر وين أوضح لمجلة US Weekly أن بريتني لم تكن تحت تأثير الكحول، قائلاً إنها طلبت فقط “كيساديّا ولم تطلب أي مشروب كحولي”. وأضاف أن أحد المعجبين قدّم لها كأس نبيذ على الطاولة، لكنها “لم تكن في حالة سكر”.

وبعد ذلك، ظهرت بريتني عبر “إنستغرام” وقدّمت تبريراً غريباً لتصرّفها أثناء القيادة، قبل أن تُقدم لاحقاً على حذف حسابها بشكل مفاجئ إلا ان حسابها على “أكس” لا زال موجودًا.

تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من صدور مذكّرات زوجها السابق كيفن فيدرلاين بعنوان You Thought You Knew (“كنت تظن أنك تعرف”). في الكتاب، يزعم فيدرلاين – الراقص السابق ووالد ولدَي بريتني، شون (20 عاماً) وجيدن (19 عاماً) – أنها كانت تتعاطى الكوكايين أثناء الرضاعة، وخانته مع أحد الراقصين الاحتياطيين، ووقفت ذات مرة أمام غرفة نوم ولدَيها وهي تمسك بسكين في يدها بينما كانا نائمَين.

رغم أن ممثل بريتني وصف الكتاب بأنه محاولة من فيدرلاين “للاستفادة من شهرتها” مؤكداً أن “كل ما يهمها هو ولدَيها”، إلا أن هذه الادعاءات المثيرة أحدثت اضطراباً كبيراً في حياتها. وأوضح أحد المقربين أنها بدأت تشرب الكحول بكثرة مؤخراً لتخدير ألم وحدتها، لكنه في الواقع يسبب لها ضرراً أكبر.

وأضاف المصدر: “نادراً ما يمر يوم دون أن تسقط بريتني أو تؤذي نفسها بطريقة ما”. وتظهر صور حديثة على تيك توك كدمات منتشرة على جسدها وركبة ملفوفة بضمادة.

ويتابع المصدر قائلاً: “المشكلة الأكبر في حياة بريتني هي شربها للكحول. فهي غالباً ما تشرب النبيذ أو الكوكتيلات بكميات كبيرة، وهذا لا يتوافق مع الأدوية التي تتناولها، ثم تبدأ بالترنّح والسقوط أرضاً”.

وفي مارس الماضي، اعترفت بريتني بنفسها بأنها تلجأ إلى الكحول لتخفيف آلامها، قائلة عبر إنستغرام: “أنا لا أحب الشرب، لكنني أفعله من أجل قلبي عندما يمر بالكثير، أنا غريبة هكذا.”

وبحسب المصدر نفسه: “ليس من الصعب أن تدرك أن الأمور تتجه نحو الكارثة عاجلاً أم آجلاً، لكن حاول أن تقول ذلك لبريتني! فهي الآن في حالة اضطراب تام، والكحول هو أحد الأمور القليلة التي تمنحها بعض الراحة.”