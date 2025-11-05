تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-11-2025

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من ضغطه السلبي، خاصة مع أداء السعر الأخير والذي يوحي بتشكل تركيبة فنية مكملة للاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل.

