تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-11-2025

تعرض سعر الفضة (SILVER) للضغط السلبي على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل حالياً في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بإيقاع السعر، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

