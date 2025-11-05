شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودية للكهرباء تهبط إلى 5.33 مليار ريال بالربع الثالث لارتفاع تكاليف التشغيل والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء في طريقها صوب التداول مرة أخرى فوق حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بسبب الخسائر الفادحة للأسهم العالمية.



ويدعم الأسعار أيضًا ،توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،والتي ستوفر أدلة جديدة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.4% إلى (3,987.15 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,932.04$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,929.97$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقد الذهب نسبة 1.75% ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب تزايد الشكوك حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.



خسائر الأسهم العالمية

بعد الهبوط الحاد في الأسهم الأمريكية في وول ستريت نتيجة المخاوف المتزايدة من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، شهدت معظم الأسواق العالمية موجة تراجع واسعة، وسط تسارع عمليات البيع المفتوحة وتزايد القلق بشأن استدامة المكاسب القياسية الأخيرة.



وعلى إثر ذلك، اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني والسندات الأمريكية، في محاولة للتحوّط من مخاطر التقلبات الحادة في أسواق الأسهم.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15%،ليتخلي عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 100.25 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم ،عن القطاع الخاص وسط توقف البيانات الحكومية بسبب ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ أكبر اقتصاد في العالم.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 72% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 28%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات وظائف الشركات الخاصة الأمريكية لشهر أكتوبر.



توقعات حول أداء الذهب

قال كارستن مينكي، المحلل في جوليوس باير: إن التحول الأخير نحو عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب تزايد المخاوف بشأن تقييمات أسواق الأسهم يُساعد الذهب على الاستقرار بعد تراجعه عن مستوياته القياسية.



وأضاف مينكي: لا نزال نشهد طلبًا قويًا على الذهب المادي من الباحثين عن ملاذ آمن، كما هو الحال من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت أمس الثلاثاء بنحو 3.15 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 6378 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

