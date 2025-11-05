آخر تطوّرات الحالة الصّحّيّة لشقيق أمير كرارة بعد إصابته بأزمة صحّيّة

تصدّر أحمد كرارة، شقيق الممثّل أمير كرارة مواقع البحث خلال السّاعات الماضية بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة دقيقة في السّاق اليسرى، وسط قلق ودعوات كثيرة من جمهوره ومحبّيه.
في التّفاصيل، خضع أحمد كرارة لعملية تغيير شرايين السّاق، نُفّذت بعناية فائقة واستغرقت عدّة ساعات، قبل أن يتِمّ نقله إلى العناية المركّزة لمتابعة حالته بشكل مستمرّ.
وأكّدت مصادر طبّيّة أنّ حالته مستقرّة بعد التّدخّل الجراحيّ وأنّه يستجيب للعلاج بشكل جيّد تحت إشراف فريق طبّيّ متخصّص.
من جانبها، دعت شقيقته نور كرارة عبر حسابها على فيسبوك، إلى الدّعاء له قائلة إن العمليّة دقيقة، مطالبة الجميع بمساندته والدّعاء لشفائه وهذا ما لقي تفاعلًا واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
يُشار إلى أنّ آخر ظهور فنّيّ لأحمد كرارة، كان في مسلسل “رانيا وسكينة” إلى جانب النّجمتَين روبي ومي عمر وهو من تأليف محمّد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، إذ نال أداؤه في العمل إعجاب المشاهدين وأثبت حضوره المميّز على السّاحة الدّراميّة.
