اعتقلت السلطات التشادية المستشار السابق لقائد الدعم السريع، يوسف عزت، طبقا لمصادر أسرية تحدثت وأفادت المصادر أن عزت اقتيد في 11 أكتوبر الماضي برفقة شخصين آخرين من بلدة أدري التشادية التي وصلها لمعاودة والدته المريضة. وقالت إن السلطات التشادية رحّلت يوسف عزت إلى أنجمينا دون أن تسمح له بالتواصل مع أسرته، ودون معرفة الأسباب وراء احتجازه.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التشادية تعتقل المستشار السابق لقائد الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.