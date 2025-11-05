شكرا لبحثكم عن خبر وكيل قطاع المطارات يتفقد سير العمل بمطار عدن الدولي ويشيد بجهود العاملين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

قام الدكتور ناصر ناجي وكيل قطاع المطارات بوزارة النقل صباح اليوم، بزيارة تفقدية شاملة إلى مطار عدن الدولي، وكان في استقباله مدير عام مطار عدن الدولي الأستاذ هيثم جابر وعدد من قيادة وكوادر المطار.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها عبدالله جميع مدير عام المطارات بهيئة الطيران المدني والأرصاد، اطلع الدكتور ناصر ناجي على جميع أقسام المطار، بما في ذلك الجاهزية الفنية في مطار عدن الدولي وتحديدا إدارة الإطفاء والإنقاذ والتي تعد من اهم الإدارات بمطار عدن الدولي.

كما بحث الوكيل أبرز المشاكل الفنية التي ترافق سير العمل في مطار عدن الدولي وسبل حلها بشكل عاجل، واستمع إلى مدير عام إدارة الإطفاء، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول أبرز المعوقات التي تواجه سير عمل إدارته، والتي أشار وعد الوزير بحلها بشكل عاجل بناء على توجيهات معالي وزير النقل د. عبدالسلام حميد وكذلك الكابتن صالح سليم بن نهيد رئيس هيئة الطيران.

واكد الوكيل بان معالي وزير النقل د. عبدالسلام حميد و ورئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد صالح سليم بن نهيد حريصان كل الحرص على حل كافة الإشكاليات التي ترافق سير العمل في مطار عدن الدولي، وقد وجها في وقت سابق بشراء اجهزة حديثة وكذلك تدشين عدد من المشاريع التي ستشكل نقله نوعية في عمل المطار خلال الفترة القادمة.

وشدد وكيل قطاع المطارات على ضرورة تسهيل وانسيابية إجراءات ومعاملات المسافرين، مؤكداً أن المطار يعكس الصورة الحضارية للعاصمة عدن، وان مطار عدن الدولي كان وسيبقى نافذة الوطن الرئيسية نحو العالم وأن أبواب المطار مفتوحة امام كافة المسافرين من كل ربوع الوطن.

وفي ختام زيارته، أشاد الدكتور ناجي بجهود مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ هيثم جابر وجميع العاملين في المطار، مثمناً دورهم الكبير في تسيير العمل، وتعاملهم الراقي وتعاونهم غير المحدود مع جميع المسافرين.