شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي يدشن خدمة العلاج الإشعاعي الداخلي (Brachytherapy والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا| إعلام حضرموت

دشن محافظ حضرموت الأخ مبخوت مبارك بن ماضي، امس خدمة العلاج الإشعاعي الداخلي (Brachytherapy)، المعروفة بالعلاج عن قرب، وذلك في مركز المكلا للعلاج الإشعاعي.

وتُعد وحدة العلاج الجديدة نظامًا عالي الجرعة (HDR) من الشركة الألمانية BEBIG، وهي نظام علاجي يُستخدم لتوصيل جرعات عالية ودقيقة من الإشعاع مباشرة إلى الورم من الداخل عبر إدخال مصدر مشع كوبالت-60 (Co-60) مصغر يبلغ طول قلبه 3.5 مم وقطره 0.5 مم، يتم تركيبه داخل جهاز بعد-تحميل آلي (afterloader).

كما انها خدمة ضرورية وعلاجية وليست اختياراً إضافياً، خاصة في علاج سرطان عنق الرحم، تقوم على وضع المصدر المشع مؤقتًا داخل أو بالقرب من الورم لتوصيل جرعة عالية ودقيقة مباشرة إلى الأنسجة السرطانية.

ويضمن هذا الإجراء تقليل الإشعاع بشكل كبير للأعضاء السليمة المجاورة (كالمثانة والمستقيم)، مما يقلل المضاعفات، حيث أوضحت الدراسات السريرية أن دمج العلاج الداخلي يرفع معدلات السيطرة الموضعية على الورم.

ويمثل تدشين هذه الوحدة في مركز المكلا اكتمالاً لجميع احتياجات العلاج الإشعاعي في اليمن، بعد أن كانت هذه الخدمة غير متوفرة في جميع أنحاء البلاد. وتجاوزت التكلفة الإجمالية لتجهيزات الوحدة مليون دولار، وتقدم الخدمة بشكل مجاني للمرضى.

واستمع المحافظ، ومعه وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ورئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، إلى شرح وافٍ من رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ عبدالله عمر بن دول، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور معاوية الحسن، واستشاري العلاج الإشعاعي والعلاج الموضعي المتطوع لتدريب الكادر الدكتور ناصر الذيباني، حول تفاصيل التجهيزات وآلية عمل الوحدة، وتأكيد المركز على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد محافظ حضرموت أهمية هذه الخدمة الحيوية لمرضى السرطان في حضرموت واليمن، مشيرًا إلى أن وحدة العلاج الاشعاعي الداخلي تعد الاحدث على مستوى الوطن، والأولى على مستوى المحافظات المحررة، مشيدًا بالجهود الخيرة للشيخ عبدالله بن دول، داعيًا جميع الخيرين ومنظمات المجتمع المدني والدولي إلى تكثيف الدعم لضمان استدامة عمل المركز الخيري وما يقدمه من خدمات مُنقذة للحياة.

حضر التدشين، نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عبدالله مرعي، ومدير عام مكتب هيئة الاستثمار الدكتور محمد الجوهي، ورئيس هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور حسين الحداد، ورئيس جامعة العرب الدكتور عبود العبل، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس بن هلابي