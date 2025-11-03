شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة تهز المسيمير لحج ومآوية تعز: العثور على المواطنة رقية قايد ناشر مقتولة وعليها آثار تعذيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هزّت جريمة مروّعة منطقتي المسيمير بمحافظة لحج ومآوية بمحافظة تعز، بعد العثور على المواطنة رقية قايد ناشر مرمية على جانب الطريق وعليها آثار تعذيبٍ وحشي، عقب خروجها كعادتها لزيارة إحدى جاراتها في إحدى قرى مديرية مآوية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الضحية رقية، وهي أرملة عُرفت بحسن الخلق والتفاني في تربية طفليها بعد وفاة زوجها، غادرت منزلها متجهة إلى قرية مجاورة لكنها لم تعد، ليتم العثور عليها لاحقاً جثة هامدة.

تربط مناطق المسيمير لحج ومآوية تعز علاقات اجتماعية ومصالح متداخلة، حيث لا تتجاوز المسافة بينهما بضع مئات من الأمتار، ويعتاد الأهالي التنقل مشياً على الأقدام لأغراض الدراسة وجلب المياه والزيارات اليومية.

وتنتظر الجهات الأمنية ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط حالة من الصدمة والغضب الشعبي في أوساط المواطنين.

المصدر: الصحفي ذي يزن الحوشبي – فيسبوك