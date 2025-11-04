خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـرحمها الله- حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، حاكم دولة قطر الأسبق ـرحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى أمير دولة قطر، لذات المناسبة، وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـرحمها لله- حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، حاكم دولة قطر الأسبق ـرحمه الله-، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
