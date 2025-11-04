وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

وجرى خلال الاجتماع بحث مجريات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، ومتابعة تنفيذ اتفاق مبادرة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تبع ذلك في إعلان شرم الشيخ، إضافة إلى استعراض آخر مخرجات الاجتماع التنسيقي للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين, الذي عقد مؤخرًا في الرياض، والجهود المشتركة لتنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية، والتأكيد على مواصلة بذل الجهود كافة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.
وأجمعت الدول المشاركة على ضرورة منع تكرار الإبادة الجماعية، وأكدت استعدادها للقيام بكل ما يلزم لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين.
