أنظمة باتريوت أمريكية جديدة لأوكرانيا

تواصل الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدها العسكري بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على الغزو الشامل، إذ أعلنت كييف عن استلام دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع «باتريوت» لتعزيز قدرتها على التصدي للهجمات الروسية، بينما كثفت موسكو من غاراتها الجوية بالطائرات المسيرة والصواريخ على المدن الأوكرانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت حيوية.

أنظمة باتريوت

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن بلاده تسلمت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، مشيرًا إلى أنها دخلت الخدمة بالفعل في مواقع متعددة.

وقال إن هذه الأنظمة ضرورية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن الأوكرانية من الهجمات الروسية اليومية، مضيفًا أن بلاده لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الغربي لتغطية كامل أراضيها.

اتفاق ثلاثي

وأشار زيلينسكي إلى أن ألمانيا لعبت دورًا محوريًا في دعم الدفاعات الجوية عبر تسليم منظومتين إضافيتين من طراز «باتريوت»، في إطار اتفاق ثلاثي بين برلين وواشنطن يضمن استمرار تزويد ألمانيا بصواريخ بديلة لتعويض مخزونها.

وتُعد منظومة «باتريوت» واحدة من أكثر الأنظمة الدفاعية تطورًا في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتعتمدها أوكرانيا منذ العام الماضي في التصدي لهجمات روسية استهدفت منشآت الطاقة والاتصالات.

تنسيق الناتو

وتنسق منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات تسليم الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى أوكرانيا بشكل دوري، وتشمل الشحنات ذخائر وصواريخ ومنظومات دفاع جوي.

ويُذكر أن معظم هذه المعدات تُشترى من الولايات المتحدة التي تمتلك مخزونات عسكرية جاهزة للإمداد، بينما يشارك الحلفاء الأوروبيون وكندا في تمويلها وإيصالها.

وفي المقابل، لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحالية أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، في تغيير واضح عن سياسة الإدارة السابقة التي كانت تدعم كييف عسكريًا بشكل مباشر.

الهجمات الروسية

ومن جانبها، واصلت روسيا تكثيف هجماتها الجوية، إذ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 12 صاروخًا و138 طائرة مسيّرة، بعضها هجومي وبعضها للتضليل.

وقالت السلطات الأوكرانية إن هجومًا بطائرة مسيّرة روسية استهدف منزلًا في منطقة سومي شمال شرق البلاد.

وفي وسط أوكرانيا، أكد رئيس منطقة دنيبرو، فلاديسلاف هايفانينكو، أن صواريخ روسية أصابت منشأة تجارية وأشعلت فيها النيران، بينما استهدفت غارات أخرى منشآت للطاقة في ميكولايف جنوب البلاد.

منشآت نفط

وفي المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية داخل الأراضي الروسية. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها استهدفت مصفاة «ساراتوف» الروسية ليلًا، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

ويُعد هذا الهجوم الرابع على المنشأة نفسها خلال سبعة أسابيع، إذ تقع المصفاة على بُعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.