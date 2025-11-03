شكرا لبحثكم عن خبر مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع محافظ العاصمة عدن مستجدات الأوضاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن –

ناقش مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصُبيحي، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، مستجدات الأوضاع الخدمية والأمنية والتنموية في العاصمة، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار.

وخلال اللقاء، جرى استعراض مستوى تنفيذ المشاريع الجارية في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه سير العمل، والآليات الكفيلة بتجاوزها.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، بما في ذلك استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي، وقضايا التهريب بمختلف أشكالها، وما تمثله من تحديات أمنية وإنسانية تستدعي مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضبطها والحد من انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار.

وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس على دعم السلطة المحلية في العاصمة عدن وتمكينها من أداء مهامها، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها لخدمة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.

من جانبه، عبّر محافظ العاصمة عدن عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية وحرصها على دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تمضي في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في المدينة.