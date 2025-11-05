شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروع في أبين يحوّل باص نقل جماعي وفوكسي إلى محرقة راح ضحيتها العشرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت محافظة أبين فجر اليوم الأربعاء حادثًا مأساويًا على طريق العرقوب الجبلي، حيث اصطدم باص نقل جماعي تابع لشركة "صقر الحجاز" بسيارة من نوع "فوكسي".

أسفر الاصطدام عن اشتعال المركبتين بالكامل، ما أدى إلى وفاة عدد من الركاب، بينهم ثلاثة أشخاص كانوا داخل سيارة الفوكسي، بينما قضى معظم ركاب باص النقل. نجح خمسة ركاب فقط في النجاة بعد أن كسروا نوافذ الباص وقفزوا وسط ألسنة اللهب.

وأغلق الحريق الباب الرئيسي للباص، ما حاصر العشرات داخل المركبة ومنعهم من الفرار، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية في المحافظة.