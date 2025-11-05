اخبار اليمن

ابتداء من هذا التاريخ.. الخطوط السعودية تُعلن عن تحديث وزن الحقائب المسموح بها للمسافرين

0 نشر
0 تبليغ

ابتداء من هذا التاريخ.. الخطوط السعودية تُعلن عن تحديث وزن الحقائب المسموح بها للمسافرين

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:10 صباحاً - أعلنت الخطوط الجوية عن تطبيق سياسة جديدة للأمتعة على الرحلات الداخلية، وذلك اعتبارًا من يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة السفر وتسهيل الإجراءات داخل المملكة عثايع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل التحديث الجديد في سياسة الأمتعة

شملت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية تتعلق بعدد ووزن الحقائب المسموح بها للمسافرين:

  • الحقائب المسجلة: يُسمح لكل راكب بحقيبة واحدة بوزن لا يتجاوز 25 كيلوجرامًا.
  • الحقائب المحمولة داخل الطائرة: يُسمح بحقيبة يدوية لا تتجاوز 8 كيلوجرامات، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة أو حقيبة لابتوب.

قائمة المواد المحظورة على متن طائرات الخطوط السعودية

أكدت الخطوط الجوية السعودية على ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالأمتعة لضمان سلامة الركاب والطائرات. تشمل المواد المحظورة:

  • السوائل: يُسمح بحد أقصى 100 مل لكل عبوة، على ألا يتجاوز إجمالي السوائل 1 لتر لكل راكب.
  • الأدوات الحادة: يُمنع حمل المقصات، السكاكين، أو أي أدوات حادة قد تُستخدم كسلاح.
  • المواد القابلة للاشتعال: مثل البطاريات غير المعتمدة، والمواد الكيميائية التي تصنف على أنها خطرة.

أهداف التعديلات الجديدة في سياسة الأمتعة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى:

  • تحسين كفاءة العمليات الأرضية وتسريع إجراءات الصعود والنزول من الطائرات.
  • تحقيق أعلى معايير السلامة الجوية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
  • رفع جودة تجربة السفر للمسافرين داخل المملكة العربية السعودية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا