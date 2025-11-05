تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Moto G67 Power ببطارية ضخمة سعتها 7000 ملي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية، كشفت موتورولا رسميًا عن أحدث هواتف سلسلة G في الهند، وهو Moto G67 Power الذي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير بتقنية السيليكون والكربون (Si/C)، وتَعِد الشركة بأنها توفر ما يصل إلى يومين كاملين من الاستخدام.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويأتي بنظام اندرويد 15، على أن يحصل على تحديثات نظام التشغيل لمدة عام واحد، وتحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات.

ويحمل Moto G67 Power شاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة +Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تأتي الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i. وتدعم البطارية العملاقة شحنًا سريعًا بقدرة 30 واط.

أما من الخلف، فيضم الهاتف كاميرتين: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT 600، والثانية بعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل. وفي الجهة الأمامية، تأتي كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة جانبي، وتصنيف مقاومة IP64، واعتماد MIL-STD-810H لمتانة التحمل، بالإضافة إلى سماعتين ستيريو ولوحة خلفية من الجلد النباتي. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأخضر والبنفسجي والأزرق.

سيُطرح Moto G67 Power للبيع في الهند ابتداءً من 12 نوفمبر، بسعر يبدأ من 15,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين.

المصدر