انت الان تتابع خبر "صدام الفصائل مع الشرع".... اعلام ايراني يفسر التهديد الأمريكي للعراق باتصال الـ12 دقيقة والعملية المتوقعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة ارنا الإيرانية الرسمية، عن رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية محمد صادق الهاشمي، تشديده على "ضرورة أخذ التهديدات والتحذيرات الأمريكية ضد العراق على محمل الجد".



وأوضح ان "العديد من الأدلة، بما في ذلك الاتصال الأخير بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره العراقي، تشير إلى أن واشنطن ستتخذ على الأرجح إجراءً عسكريًا في سوريا، ولن يكون العراق بمنأى عن هذا الإجراء العسكري".

وأشار الى ان "التدخل العسكري الأمريكي ضد حزب الله في لبنان بمساعدة سوريا (حكومة أبو محمد الجولاني) ليس مستبعدًا، ويتم تقييم تهديد الولايات المتحدة لجماعات المقاومة الإسلامية العراقية بعدم التدخل في هذه العملية المحتملة في هذا الصدد".

وعلى ما يبدو من التفسير، ان الاعتقاد هو ان تنخرط الفصائل العراقية بمصادمات بالضد من القوات السورية التابعة لنظام الشرع بسبب انخراط هذه القوات المحتمل بعمليات ضد حزب الله اللبناني.

