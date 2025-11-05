تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق جهاز ماك بوك اقتصادي في أوائل 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أبل حاليًا على تطوير جهاز ماك بوك جديد من الفئة الاقتصادية، والمقرر طرحه في أوائل عام 2026. كانت أولى التقارير عن هذا المشروع قد ظهرت في الصيف الماضي عبر DigiTimes، والآن تؤكد بلومبرغ المعلومات نفسها.

وفقًا للتسريبات، بدأت أبل بالفعل في إنتاج النماذج الأولية للجهاز بالتعاون مع مورديها، تمهيدًا لإطلاقه الرسمي مطلع 2026.

وسيأتي هذا الحاسب المحمول بشاشة LCD منخفضة التكلفة، إضافةً إلى معالج من سلسلة A الخاصة بآيفون، يُقال إنه أسرع من شريحة M1 الأولى التي استخدمتها أبل في أجهزتها السابقة.

ومن المتوقع أن يحمل ماك بوك الاقتصادي شاشة أصغر من شاشة MacBook Air البالغ حجمها 13.6 بوصة، مع سعر يقل كثيرًا عن ألف دولار.



وتهدف أبل من خلال هذا الجهاز إلى الدخول بقوة في سوق الحواسب الموجهة للمستوى المبتدئ، والتي تهيمن عليها حواسب Chromebook منخفضة السعر التي تتراوح أسعارها بين 200 و700 دولار.

وبما أن سعر Mac mini الأساسي يبدأ من 599 دولارًا، فمن المرجح أن يأتي هذا الجهاز الجديد بسعر يتراوح بين 700 و800 دولار تقريبًا.

المصدر