"يعرض نفسه للمساءلة".. السيد الصدر يحذر من استغلال صور آل الصدر بالدعاية الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب إعلام التيار الوطني الشيعي، فان السيد الصدر اطلع على بعض النشاطات التي قدمت له حيث تضمنت إحداها قيام أحد المرشحين بتوزيع منشورات يدعي فيها أنه يعتز بالإخوة المقاطعين، فعلق الصدر بالقول: "أرجو عدم إستغلال إسمنا آل الصدر ومواقفنا للدعاية الانتخابية".كما أرسل السيد الصدر سلامه إلى المقاطعين من أبناء التيار الشيعي الوطني في منطقة الزعفرانية لنسبتهم العالية قائلاً: "سلامٌ على المقاطعين".

أما بخصوص رسالة من قبل أبناء التيار الشيعي الوطني في مدينة العمارة إلى السيد الصدر بأنهم وأهاليهم وعشائرهم مقاطعون للفاسدين وانتخابهم، أجاب: "وصلتني رسالتكم فحياكم الله ورعاكم ومن كل سوء وقاكم".

وحول قيام بعض السياسيين "الفاسدين" وأتباعهم تضليل الرأي العام عبر تعليق صور آل الصدر الكرام على سيارات النقل، علق السيد الصدر بالقول: "ذلك ممنوع بل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من يفعل ذلك"، فيما أحال موقف أحد المرشحين الذي انسحب من إحدى القوائم إلى "المكتب الخاص" داعياً له بالقول: "جزاه الله خيراً"، بحسب ما نقل إعلام التيار.