انت الان تتابع خبر إمكانية لإبرام اتفاقية تبادل محكومين بين العراق والسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لت الخليج 365، إن "الوزير استقبل اليوم القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين وتوسيع تبادل الخبرات في قضايا النزاعات القانونية والتحكيم الدولي".وأكد الوزير شواني خلال اللقاء "حرص وزارة العدل على الانفتاح في علاقاتها الدولية، ولا سيما في المجالات العدلية والقانونية وملف حقوق الإنسان".

من جانبه، أشاد ليندستروم بـ"التطورات الإيجابية التي شهدها العراق، ولا سيما داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية"، مبدياً رغبة بلاده في "توسيع التعاون مع العراق في المجالات القانونية والعدلية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين".

