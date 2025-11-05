سيف بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الداخلية على هامش اجتماع التحالف الأمني الدولي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلاً من الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي كي شانموغام، الوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية في جمهورية سنغافورة، ومعالي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية في مملكة إسبانيا، ومعالي فورت فان أوستن، وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، ومعالي ماتيوس شتوك، وزير الداخلية في جمهورية سلوفاكيا، ومعالي محمدو بامبا سيسي، وزير الداخلية والأمن العام في جمهورية السنغال.

وجرى خلال اللقاءات التي عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري السادس لدول التحالف الأمني الدولي الذي استضافته أبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والوقاية ومكافحة الجريمة ووسائل التدريب، بما يرسّخ منظومة التكامل الدولي في مواجهة التحديات المتجددة.

وأشاد أصحاب المعالي الوزراء بدور دولة الإمارات الريادي في دعم مبادرات التعاون الأمني الدولي، وجهودها في تطوير منظومات العمل الشرطي والتقني لتعزيز الأمن العالمي، مؤكدين أهمية التحالف الأمني الدولي كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء.