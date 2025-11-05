طريق الحرمين في جدة يعتبر من أهم الطرق الرئيسية التي تربط شمال جدة بجنوبها، ويشكل حلقة وصل أساسية بين الأحياء الشرقية والغربية للمدينة، لكنها يشهد في بعض الأوقات ازدحام مروري خانق، لذلك سوف نقدم لكم في هذا التقرير أوقات الذروة التي يشتد فيها الزحام المروري على طريق الحرمين، وفقًا للخرائط الجوية الصادرة عن إدارة المرور.

تنبيه هام لسكان جدة ومكة المكرمة.. احذروا المرور على طريق الحرمين في هذه الأوقات

يشهد طريق الحرمين في جدة، ازدحام مروري في أغلب الأوقات، لكن خلال شهر رمضان المبارك تشتد ساعات الزحام المروري في أوقات معينة، تعرف بأوقات الذروة، وهي كالآتي:

- ساعات ماقبل الإفطار: يشتد الزحام المروري على طريق الحرمين في جدة خلال الساعات الأخيرة قبل الإفطار، خصوصاً مابين الساعة 17:00 إلى الساعة 18:10.

- بعد صلاة التراويح: كشفت الخرائط الجوية الصادرة عن مرور جدة أن المركبات تتدفق بشكل كبير على طريق الحرمين في جدة بعد صلاة التراويح، خصوصًا من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:30.

أهمية طريق الحرمين في جدة

يعتبر طريق الحرمين في جدة، من أهم الطرق الرئيسية للتنقل داخل المدينة، وهو يمتد عبر مسافة تقارب 15 إلى 20 كيلومترًا تقريبًا، حسب الأقسام المختلفة للطريق، ويشكل حلقة وصل أساسية بين الأحياء الشرقية والغربية للمدينة.

ويمر الطريق بعدة مناطق حيوية منها الأحياء السكنية المزدحمة والمناطق التجارية الحيوية التي تشهد حركة اقتصادية نشطة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، يعتمد الكثير من سكان جدة والمسافرين على الطريق كخيار رئيسي للتنقل اليومي، مما يجعله عرضة لحدوث زحام مروري شديد خاصة في ساعات الصباح الباكر ومساء عند انتهاء الدوام.

أسباب الازدحام المروري على طريق الحرمين في جدة

تعود أسباب الازدحام الشديد على طريق الحرمين إلى عدة عوامل متداخلة، ومن أبرز تلك الأسباب مايلي:

- الزيادة المستمرة في عدد المركبات بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني في جدة.

- تداخل مسارات الحركة بين المركبات الخاصة وحافلات النقل العام.

- أعمال الصيانة الدورية للطريق، حيث تؤثر على انسيابية حركة المرور، مما يخلق نقاط اختناق تؤدي إلى بطء حركة السير.