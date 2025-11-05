انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3992.23 دولار للأوقية، يوم الثلاثاء، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة لتصل إلى 4001.40 دولار للأوقية.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية، ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم 1 بالمئة ليصل إلى 1430.31 دولار.

وفي السياق، شهدت أسعار النفط تغييرا طفيفا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 64.80 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات ليصل إلى 60.95 دولار للبرميل.

واستقر الدولار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وكالة عمون الإخبارية