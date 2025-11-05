- 1/2
- 2/2
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3992.23 دولار للأوقية، يوم الثلاثاء، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة لتصل إلى 4001.40 دولار للأوقية.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية، ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم 1 بالمئة ليصل إلى 1430.31 دولار.
وفي السياق، شهدت أسعار النفط تغييرا طفيفا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 64.80 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات ليصل إلى 60.95 دولار للبرميل.
واستقر الدولار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
وكالة عمون الإخبارية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.