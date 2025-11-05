زيارة وفد من تقنية الأحساء لمحكمة الأحوال الشخصية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام وفد من الكلية التقنية بالأحساء بزيارة مثيرة لقسم تقنية المعلومات بمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة الأحساء. وكان الهدف من هذه الزيارة هو تعريف المتدربين في قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بتطبيقات البرمجة في الأنظمة العدلية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على آليات تطوير وصيانة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الخدمات الحكومية، بهدف تعزيز قدرة المتدربين على توظيف مهارات البرمجة في تطوير حلول تقنية تدعم التحول الرقمي.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة زيارات تعريفية لجهات في نفس التخصص، بهدف توسيع آفاق الطلاب وتعزيز فهمهم للتطبيقات العملية للبرمجة في مجالات متنوعة. وقد لاقت هذه الزيارة استحسان الطلاب وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المعلومات والخبرات التي تم تقديمها لهم خلال الزيارة.

ويعتبر هذا النوع من الزيارات العملية فرصة قيمة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع معارفهم في مجال تقنية المعلومات وتطبيقات البرمجة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في المستقبل لتعزيز تجربة التعلم العملي للطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتطوير في هذا المجال.