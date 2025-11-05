شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الطائرة يكشف عن مواعيد وجداول بطولات الموسم الرياضي 2025–2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة يوم 21 نوفمبر الجاري بمشاركة ثمانية فرق تتنافس على اللقب، وهي: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، العلا، الفتح، الخويلدية، والابتسام، حيث ستقام المنافسات بنظام الذهاب والإياب.
كما أعلنت اللجنة عن جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 14 نوفمبر الجاري بمشاركة ثمانية فرق هي: النور، العيون، التهامي، النخل، الهداية، السلام، الخبراء، والساحل، وذلك بنظام الذهاب والإياب.
وفي فئة الشباب، تنطلق منافسات الدوري الممتاز للشباب (A) يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر بمشاركة اثني عشر فريقًا تم تقسيمها إلى مجموعتين؛ ضمّت المجموعة الأولى أندية: الاتحاد، الشباب، الهلال، الهداية، الخليج، والنور، فيما ضمّت المجموعة الثانية أندية: النصر، الأهلي، الفتح، الخويلدية، الابتسام، والوحدة.
أما الدوري الممتاز للشباب (B) فسينطلق يوم 13 نوفمبر بمشاركة ستة فرق هي: العدالة، اليرموك، السلام، رضوى، العرين، وأبها.
وفي فئة الناشئين، تنطلق منافسات الدوري الممتاز للناشئين (A) يوم السبت المقبل الموافق 8 نوفمبر بمشاركة اثني عشر فريقًا تم توزيعها على مجموعتين؛ ضمّت الأولى أندية: الاتحاد، الفتح، الخويلدية، الابتسام، والنور، فيما ضمّت الثانية أندية: الهلال، الشباب، الخليج، الأهلي، اليرموك، والوحدة.
كما تم اعتماد جدول الدوري الممتاز للناشئين (B)، الذي ينطلق في 15 نوفمبر بمشاركة ثمانية فرق هي: التعاون، النصر، الصفا، رضوى، السلام، الجبيل، العمران، والعدالة.
وأكدت لجنة المسابقات أن الإعلان المبكر عن الجداول يهدف إلى تمكين الأندية من الاستعداد الأمثل للموسم الجديد، وضمان تنظيم منافسات قوية تساهم في رفع مستوى اللعبة وتطويرها في مختلف الفئات السنية.
